Milano Cortina 2026, Letizia Moratti smentisce la sua nomina come amministratore delegato

Letizia Moratti smentisce. Era circolata la notizia che avrebbe preso lei il posto del candidato più accreditato fino a ieri, Andrea Abodi. Quest'ultimo ha assunto la carica di ministro delle politiche giovanili e dello sport nel neonato governo Meloni. Così Milano Cortina 2026 avrebbe avuto da oggi un nuovo amministratore delegato, la manager e politica, già sindaca di Milano e vicepresidente della regione Lombardia. La notizia non trovava conferme ufficiali, anche se molti giornali online la riportavano, e il sindaco Beppe Sala diceva in un post sui social di non aver ricevuto questa informazione.