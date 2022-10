Olimpiadi 2026, Beppe Sala: "No a Moratti come AD di Milano-Cortina, serve un tecnico"

"Pongo una sola condizione e su questo sarò fermo: che non sia una nomina politicizzata". È quanto afferma il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito della nomina del nuovo amministratore delegato per la Fondazione Milano-Cortina. "Bisogna distinguere – ha continuato Sala a margine della Giornata della Trasparenza - tra la governance che a livelli alti è fatta di azionisti che sono sistemi politici" e "la gestione che deve essere in mano a un tecnico, a un manager che risponde attraverso il consiglio di amministrazione".

Dopo le illazioni e le smentite circolate nei giorni scorsi sulla nomina dell’assessora e vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti a capo della fondazione che organizzerà i prossimi giochi invernali, arriva oggi la netta posizione di Beppe Sala.

Il più accreditato, fino a ieri, alla guida del Comitato Organizzatore della manifestazione era Andrea Abodi, che però è diventato ministro delle politiche giovanili e dello sport nel neonato governo Meloni.

"Non esiste - ha concluso il primo cittadino del capoluogo lombardo, aggiungendo di aver sentito il ministro dello sport ieri al telefono - che risponda in maniera privilegiata a qualcuno dei soci. Su questo sono drastico ed è il motivo per cui dico e ridirei no a Letizia Moratti con rispetto per la persona come AD".