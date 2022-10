Milano maglia nera, in Europa domina l'incertezza

Le Borse europee hanno cominciato la settimana in maniera incerta - strette tra gli avvenimenti geopolitici e le preoccupazioni per l'economia globale - virando al ribasso nella seconda giornata di contrattazioni.

Milano cede oltre l'1% in apertura, maglia nera, Londra perde lo 0,6%. In mattinata la Bank of England ha annunciato un nuovo intervento di emergenza con l'acquisto di titoli di Stato per contrastare le vendite da parte soprattutto dei fondi pensione.

Il titolo decennale britannico rende il 4,46%, poco sotto quello italiano (4,7% con spread a 240 punti).

Oggi in Italia è atteso il dato sulla produzione industriale di agosto, che potrebbe tornare a calare.

Il prezzo del gas continua a calare, forse anche sulla scia delle indiscrezioni, poi smentite, dalla Germania, su un piano comune per l'energia. Siamo a 154 euro megawattora, i livelli di inizio luglio.