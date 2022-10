Missione Artemis, la Nasa ha fissato una nuova finestra di lancio tra il 12 e il 27 novembre

Buone notizie dalla Florida, dove ha sede il Kennedy Space Center: l'uragano Ian non ha causato danni significativi all'hardware di volo di Artemis I, la missione senza equipaggio apripista per il ritorno alla Luna. La Nasa ha così potuto stabilire una finestra per un nuovo tentativo di lancio, tra il 12 e il 27 di novembre. Lo ha comunicato la stessa agenzia spaziale statunitense sul proprio sito web. In previsione dell'uragano il razzo Sls e la navicella Orion erano stati messi al sicuro nell'edificio di assemblaggio: ora si rendono necessari nuovi controlli tecnici.