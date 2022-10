Missouri, sparatoria in un liceo di St. Louis: 3 morti

L'irruzione è avvenuta subito dopo le 9 di mattina di lunedì, alla Central Visual and Performing Arts High School, una scuola frequentata da circa 380 studenti. Durante la sparatoria i ragazzi sono stati costretti a barricare le porte e rannicchiarsi negli angoli delle aule, saltare dalle finestre o correre fuori dall'edificio in cerca di sicurezza.

Altra sparatoria in una scuola americana. Il bilancio: tre vittime, compreso l’assalitore e sei i feriti. Lo ha dichiarato la polizia di St. Louis.

I ragazzi fuori dal liceo dopo la sparatoria alla scuola superiore Central Visual and Performing Arts di St. Louis, lunedì 24 ottobre 2022

ordan Opp/St. Louis Post-Dispatch via AP

In pochi minuti, la scuola è stata circondata della polizia che ha "fermato rapidamente" l'assalitore. Durante una conferenza stampa la polizia ha anche identificato il sospetto come il 19enne Orlando Harris, un ex studente diplomato al liceo l'anno scorso.