L'Ucraina si candida a ospitare i Mondiali di calcio 2030 insieme a Spagna e Portogallo

Spagna e Portogallo hanno deciso di includere l'Ucraina nella loro candidatura congiunta per ospitare i Mondiali del 2030.

In conferenza stampa presso la sede dell'Uefa a Nyon, il presidente della federazione spagnola Luis Rubiales ha dichiarato: "È un messaggio di solidarietà e di speranza. Non è più una candidatura iberica ma europea", ha aggiunto Rubiales. "Siamo l'esempio di come il calcio possa migliorare la società. Questa candidatura ha tante cose per poter vincere: storia, stadi, turismo, gastronomia e altre cose che ruotano attorno al calcio. Speriamo nel 2030 che il conflitto sia terminato, vogliamo che questa candidatura unisca l'Europa".

Il presidente della federazione portoghese Fernando Gomes ha precisato: "Sin dall'invasione dell'Ucraina, il Portogallo e la Federazione portoghese hanno fatto parte di un programma per accogliere le famiglie ucraine, abbiamo aperto le porte ai più bisognosi. Per qualcuno l'inclusione dell'Ucraina può essere qualcosa di sorprendente e inaspettato, per noi è logico e giusto. Non possiamo restare indifferenti alla situazione ucraina, l'Ucraina non può sparire dalla nostra memoria".

La candidatura di Spagna, Portogallo e Ucraina per il torneo 2030 è sostenuta dalla UEFA e competerà contro altre candidature come una collaborazione tra Egitto, Grecia e Arabia Saudita e una proposta sudamericana congiunta di Uruguay, Argentina, Paraguay e Cile.

La Coppa del Mondo 2022 inizierà il 20 novembre in Qatar, mentre il torneo 2026 si svolgerà negli Stati Uniti, Canada e Messico.