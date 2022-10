Diritti violati in Qatar, i calciatori australiani affidano a un video la loro protesta

“Ci sono valori universali che dovrebbero definire il calcio. Valori come rispetto, dignità, fiducia e coraggio” questo un passaggio del lungo messaggio che i calciatori della Nazionale australiana hanno affidato ai social. Un gesto che non è frutto del fervore del momento, a ridosso del Campionato del Mondo che inizia il 20 novembre, ma di due anni di riflessioni e confronti tra i Socceroos e il sindacato nazionale dei giocatori, oltre a Football Australia, la Federcalcio del Paese che aveva da tempo aperto la discussione chiamando in causa anche Amnesty International, la FIFA e FifPro.

Per arrivare a Qatar 2022 sono stati investiti montagne di miliardi e costruite intere città, oltre sei stadi nuovi di zecca (due erano esistenti e sono stati ristrutturati) e molte infrastrutture, il costo umano di tutto questo sono state morti sul lavoro, oltre 15mila secondo Amnesty International, e lo sfruttamento di migranti provenienti dalle aree più povere del Mondo. Ma i calciatori australiani sottolineano anche la discriminazione nei confronti della comunità LGBTQIA+.

“Alcune riforme in Qatar sono state fatte - dicono i calciatori nel video - è stato stabilito anche un salario minimo, ma il cambiamento è rimasto inconsistente”.

“In Qatar le persone non sono libere di amare chi hanno scelto" precisano.

E concludono chiedendo al Paese e alla FIFA di sollecitare riforme di cui il mondo del calcio possa essere fiero.