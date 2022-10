Ciclismo su pista, le gare di oggi degli Azzurri, segui la diretta streaming

Quinta e ultima giornata dei campionati mondiali di ciclismo su pista 2022. In diretta dalle su 13.30 su Rai Sport + HD, e in streaming qui su Rainews.it e RaiPlay.



La prima Azzurra a scendere in pista è Miriam Vece nel primo round del Keirin donne alle 12.10 circa. La pistard di Crema ieri è stata protagonista, ma non è entrata in finale nella prova del Trial Time 500 metri.

Dopo i ripescaggi del Keirin donne, alle 13.30 circa, Silvia Zanardi nella Corsa a punti se la dovrà vedere con la fortissima belga Lotte Kopeky, iridata nell’Eliminazione due giorni fa.

Michele Scartezzini e Simone Consonni saranno in gara nella Madison uomini dove dovranno guardarsi, soprattutto, dalla coppia tedesca (Roger Kluge e Theo Reinhardt) e da quella dei francesi Donovan Grondin e Benjamin Thomas, vincitore ieri della medaglia d’argento nell’Omnium.

Per l’ultima gara della rassegna iridata 2022, l’Eliminazione uomini, torna in pista Elia Viviani che ieri è giunto settimo nell’Omnium.

Il programma della giornata:



12:00 Men's Sprint - Semifinals

12:08 Women's Keirin - First Round

12:39 Women's Keirin - First Round Repechage

13:30 Women's Points Race

14:07 Men's Sprint - Finals

14:15 Women's Keirin - Quarterfinals

14:31 Men's Madison

15:31 Women's Keirin - Second Round

16:04 Women's Keirin - Finals

16:20 Men's Elimination Race

Nella classifica generale per nazioni l'Italia è sempre seconda dietro l'Olanda