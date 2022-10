Mondiali di Rugby femminile, Francia batte Italia 39-3

I sogni dell’Italia si fermano ai quarti. Al Northland Events Center di Whangarei le azzurre devono arrendersi alla Francia 39-3.



La nazionale di Andrea Di Giandomenico viene sorpresa dopo appena due minuti dalla meta dell’ala Grisez, poi riesce a respingere gli assalti delle transalpine fino a quando il muro difensivo si sgretola a partire dal 61’: nel giro di nove minuti la Francia va a segno 4 volte, dimostrando di essere tra le migliori formazioni al mondo, solida in difesa e con diverse soluzioni in attacco.



Il team azzurro è comunque promosso: mai nessuna nazionale italiana era riuscita a toccare questo traguardo in un mondiale e ha le potenzialità per fare ancora meglio in futuro.



L’attenzione si sposta ora su Nuova Zelanda ed Inghilterra, secondo i pronostici le prossime finaliste della competizione iridata. Ma per la prossima edizione l’Italia si candida già ad entrare tra le vere protagoniste.