Mondiali di Rugby femminile, l'Italia batte gli Stati Uniti 22-10

Ottimo esordio per le azzurre di Andrea di Giandomenico. L'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 22-10 nella seconda giornata della Rugby World Cup femminile 2022. Una vittoria importante, visto che rappresenta un passo decisivo verso i playoff.

Le americane sono quinte nel ranking mondiale e sono da anni uno dei top team del rugby femminile, ma come si è visto durante l'incontro non sono nel loro miglior periodo storico.

Le azzurre hanno retto l’impatto atletico - sia in mischia sia in campo aperto - e hanno sfruttato al massimo le qualità tecniche e tattiche che hanno messo seriamente in difficoltà le americane, portando così a casa una storica vittoria.

I prossimi incontri delle azzurre

domenica 16/10 ore 01:45 Italia - Canada

domenica 23/10 ore 01:45 Giappone - Italia

Le gare si disputeranno a Whangarei e Auckland che ospiterà la finale.