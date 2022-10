Dove vedere le finali: l'Italia gioca per il terzo posto, attesa la partitissima Brasile-Serbia

Dopo la delusione per aver perso in semifinale, le Azzurre proveranno a conquistare almeno la medaglia del terzo posto sabato 15 ottobre alle 16.00. Le vedremo su Rai2, e in streaming su rainews.it e RaiPlay.

Contro il Brasile, ne abbiamo dato conto passo passo, l'Italia è stata quasi sempre costretta a inseguire .

Gli Stati Uniti erano state fermate dalla Sebia 3-1 .

A margine della partita di giovedì Mazzanti ha già preannunciato: “sarà una finale per terzo posto tostissima”