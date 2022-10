Mondiali di rugby 2022, le Azzurre contro il Giappone si giocano il passaggio del turno

Si chiude nel weekend la fase a gironi della Rugby World Cup femminile in Nuova Zelanda e le Azzurre di Andrea Di Giandomenico possono entrare nella storia della palla ovale italiana: passare ai play-off iridati.

Dopo la vittoria con gli USA e il ko contro il forte Canada, infatti, l’ultima sfida vede come avversarie le nipponiche, ancora ferme a zero punti in classifica. Partita sulla carta più che alla portata per capitan Giordano e compagne, che nei due incontri precedenti hanno mostrato capacità di gioco e determinazione. Vincere è d’obbligo, ma per ipotecare il passaggio del turno è fondamentale che le Azzurre realizzino almeno quattro mete.

Quarto confronto in assoluto tra le due squadre con i precedenti che sorridono all'Italia: 2 vittorie per le Azzurre (entrambe in un Mondiale, rispettivamente 2002 e 2017) e un pareggio nell'ultimo confronto nel Test Match giocato a L'Aquila il 16 novembre 2019 terminato sul 17-17.

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Femminile ha ufficializzato la formazione delle quindici Azzurre che scenderanno in campo al Waitakere Stadium di Auckland.

Sono tre i cambi nel quindici titolare rispetto alla partita giocata contro il Canada nella giornata di domenica 16 ottobre. Confermato nella quasi totalità il reparto dei trequarti con Ostuni, Minuzzi, Magatti e Muzzo con la coppia di centri formata da Rigoni e Sillari. Chiavi della Mediana affidate a Veronica Madia e Sara. In terza linea insieme a capitan Giordano e alla confermata Giada Franco ci sarà Sgorbini. In seconda linea al fianco di Duca ritorna Sara Tounesi dal primo minuto, mentre in prima linea scenderanno in campo Seye, Bettoni e Turani.

Pronte a subentrare dalla panchina: Vecchini, Maris, Stecca, Fedrighi, Locatelli, Veronese, Stefan, D'Incà.

''Il Giappone è una squadra con caratteristiche diverse rispetto ai nostri primi due avversari. Velocità e precisione nell'esecuzione sono le loro doti peculiari e bisogna mantenere alta la concentrazione per tutta la durata della partita. Abbiamo chiari i nostri obiettivi: il focus sarà incentrato sulla nostra prestazione puntando a raggiungere un risultato importante in questa competizione'' ha dichiarato il CT Di Giandomenico.