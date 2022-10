Mondiali 2023, l'Italia nel girone della Svezia

Sorteggio non fortunato per l'Italia, ma la qualificazione è possibile. Questa mattina sono stati fatti i sorteggi dei gironi dei mondiali di calcio femminile, che si terranno l'anno prossimo tra Nuova Zelanda e Australia.

Le Azzurre dovranno vedersela con la Svezia, una delle squadre più titolate a livello internazionale. Nel 2019 le scandinave sono arrivate terze. Per due volte consecutive hanno vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi (2016 e 2020).

A completare il girone dell'Italia ci sono Sud Africa e Argentina. La prima sfida delle Azzurre della ct Milena Bertolini sarà proprio con le sudamericane.

Per Carolina Morace è un girone “alla nostra portata. La Svezia è la più forte. Ma bisogna fare attenzione all’Argentina. Sarà fondamentale trovare un’identità di gioco che ci permetta di essere riconoscibili e che ci permetta di affrontare chiunque avendo le idee chiare sul da farsi. Gli equilibri nel calcio femminile sono cambiati ora squadre come Brasile e Norvegia sono state ampiamente superate da Francia e Spagna”.

Il girone dell'Italia si disputerà in Nuova Zelanda, tra la stessa Auckland, Dunedin, Hamilton e Wellington. Gli Stati Uniti - campioni in carica - sono stati inseriti nel girone E (che si disputa sempre in Nuova Zelanda) insieme con Olanda, che batterono nella finale del 2018, Vietnam e una squadra che uscirà dagli spareggi previsti a primavera. Le campionesse d'Europa dell'Inghilterra affronteranno nel girone D (ospitato in Australia) la Cina, Danimarca e un'altra vincitrice degli spareggi.

Girone G

Svezia

Sud Africa

Italia

Argentina