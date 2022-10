Si muore ancora di lavoro: un operaio 40enne 'sepolto' in una buca stradale in provincia di Como

Un operaio di 40 anni è morto ‘sepolto’ a causa del cedimento del terreno durante i lavori di scavo su una strada. È successo a Colverde, tra Appiano Gentile e Como. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 in via Giacomo Leopardi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Areu e i Carabinieri. Il buco, creato dal cedimento, era poco profondo ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato trovato dai soccorritori sotto il terreno. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e ricostruzione del fatto.