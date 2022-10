Morte Valdiserri, testimone: "Andava molto veloce, ha svoltato all'ultimo e travolto quel ragazzo"

"Andavamo veloce, poi Chiara si è accorta che avrebbe dovuto girare a destra, ha svoltato all'improvviso ed è salita sul marciapiede ". Emergono nuovi dettagli sul grave incidente stradale nel quale è morto Francesco Valdiserri , 18 anni: i magistrati - racconta il quotidiano Repubblica - hanno ascoltato come testimone l'amico della ragazza che era al volante , seduto accanto a lei durante il tragico incidente. Si tratta di un ragazzo - di professione modello - di 21 anni, che - scrive Repubblica - ha parlato in modo "lineare, semplice, privo di contraddizioni".

"Non sono riuscito a salvare quel ragazzo"

Agli inquirenti è apparso come molto coinvolto emotivamente perché - avrebbe raccontato in procura - "Non sono riuscito a salvare quel ragazzo, a correggere la traiettoria dell'auto o a fermarla".

Il testimone avrebbe inoltre ribadito che "È successo tutto in poco tempo, frazioni di secondi", aiutando così gli investigatori a ricostruire con più precisione la dinamica dei fatti, quella serie di terribili circostanze, che hanno portato la ragazza 23enne che era alla guida dell'auto ai domiciliari, con l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza.