Mosca: 20 anni dalla strage del teatro Dubrovka. Fu usato anche un gas nervino

Ufficiosamente la stampa di quasi tutto il mondo negò qualsiasi responsabilità dello stesso presidente Vladimir Putin, altri invece gli imputarono fin dai momenti successivi alla tragedia la responsabilità della decisione di usare il Fentanyl. Tanto è vero che alcuni ostaggi e parenti di vittime che erano state prese in ostaggio da terroristi ceceni durante l’assalto si sono rivolti alla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 20 dicembre 2011 (ricorso n. 18299/03 3 e n. 27311/03, Finogenov e altri contro Russia, http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Decisions+and+judgments/HUDOC+database/) con la quale Strasburgo ha condannato la Russia per aver violato il diritto alla vita riconosciuto dall’articolo 2 della Convenzione europea.

Per la Corte europea, le autorità russe, che pure hanno usato un gas dagli effetti sconosciuti, non hanno però agito con mezzi sproporzionati e, ordinando l’attacco ai terroristi, non hanno violato l’articolo 2. Detto questo, però i giudici internazionali hanno ritenuto che il comportamento delle autorità di Mosca nella fase successiva alla liberazione degli ostaggi fosse stato condotto in violazione dell’articolo 2. Per la Corte, infatti, non poteva essere una sorpresa per le autorità di Mosca che molti ostaggi avrebbero avuto bisogno di cure mediche. Di conseguenza, doveva essere predisposto un adeguato piano di assistenza, mentre le autorità nazionali non hanno adottato alcuna misura per minimizzare gli effetti sulla salute degli ostaggi, trasgredendo così gli obblighi positivi derivanti dall’articolo 2 della Convenzione europea. Di qui la decisione di Strasburgo di concedere anche un indennizzo complessivo di 1,254.000 euro per i 64 ricorrenti.

A organizzare l’attentato (come la strage avvenuta nella scuola Numero 1 di Beslan del 2004) fu Shamil Basayev, che aveva creato, all’interno della resistenza cecena, agli inizi guidata da Aslan Aliyevich Maskhadov, le Brigate Islamiche. Esse contrappongono al nazionalismo laico di Maskhadov (che ha portato la Cecenia a una relativa indipendenza e ne è stato presidente laico), l’ideologia integralista wahhabita (un movimento che propone una rigida lettura del Corano) e la guerra santa per la “liberazione dagli infedeli” nelle repubbliche del Caucaso russo.