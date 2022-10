Moto GP, Bagnaia a un passo dal titolo Mondiale: grande attesa per domenica a Sepang

Ci sperano tutti che il titolo possa tornare in Italia dopo 13 anni, e Francesco Bagnaia si sente positivo: "Ora siamo primi in Campionato e dobbiamo restare concentrati più che mai. L'approccio comunque non cambia: dobbiamo pensare a fare bene il nostro lavoro, come sempre, per cercare di arrivare pronti alla gara di domenica".

Appena sbarcato a Sepang per il penultimo Gp della stagione in Malesia, Francesco Bagnaia parla del primo match point che lo attende.

"Sono contento di tornare a correre in Malesia. Sepang è sulla carta un tracciato un po' più "amico", perciò ci sono tutti i presupposti per poter fare bene".

Sul circuito di Sepang, tristemente noto per i tifosi tricolore delle due ruote per la morte di Simoncelli undici anni fa, il pilota torinese della Ducati avrà la possibilità di coronare il suo sogno iridato portando fino in fondo la sua incredibile rimonta sul rivale per il titolo Fabio Quartararo, ora secondo in classifica staccato di 14 punti dopo la caduta a Philip Island nel Gp d'Australia.



A Ducati il titolo manca dal 2007 quando fu l'australiano Casey Stoner a far trionfare la Rossa delle due ruote. Era lo stesso anno in cui la Ferrari, con Kimi Raikkonen, vinse il suo ultimo campionato piloti.

Al pilota torinese a Sepang basterà guadagnare undici punti su Fabio Quartararo per laurearsi campione del mondo.

Per il ducatista sarebbe 'sufficiente' vincere sul circuito malese e sperare che il rivale più diretto, il francese Quartararo, non faccia meglio di un quarto posto. Se Bagnaia si piazzasse secondo, con Quartararo non meglio di settimo e Espargaro non vincesse, arriverebbe lo stesso il momento del trionfo.

In ogni caso, con 25 lunghezze di margine, l'italiano sarebbe già sicuro di essere campione del mondo per aver vinto più gare del francese in questo 2022, primo criterio da considerare in caso di arrivo a pari punti.

Espargaro per rientrare in gioco deve sperare in una contemporanea defaillance di entrambi i colleghi che lo precedono in classifica. Il catalano non si arrende anche se sa che la lotta per il titolo mondiale nel suo caso si fa più complicata, specie dopo il non brillante nono posto in Australia.

"Abbiamo concesso molti, molti punti, ma è ancora possibile - ha affermato -. Sono davvero orgoglioso del mio campionato. Mancano due gare alla fine, sono ancora in gioco ma con lo stato di forma di Pecco e della Ducati, e con una gara di vantaggio su di me, sarà molto difficile".