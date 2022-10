Bagnaia vince a Sepang, ma mancano 2 punti per conquistare il Mondiale

Francesco Bagnaia ha vinto il Gp di Malesia, penultima prova del mondiale MotoGp, ma la conquista del titolo è rinviata a Valencia, il 6 novembre. Al pilota

Ducati mancano due punti per il trionfo perchè il suo rivale, Fabio Quartararo (Yamaha), ha chiuso al terzo posto, quanto bastava per non cedere subito il titolo. Secondo posto per Enea Bastianini (Ducati Gresini).

Il Gp della Malesia era il primo match ball disponibile per il ducatista che ora ha 23 punti di vantaggio sul francese Quartararo, terzo al traquardo dietro Bastianini. Tutto rimandato dunque. A Pecco basterà conquistare altri due punti a Valencia per diventare campione del mondo, 13 anni dopo Valentino Rossi.

Quarto posto per Marco Bezzecchi (Ducati) a 5"446, quinto Alex Rins (Suzuki), sesto Jack Miller, settima la Honda di Marc Marquez. Completano la Top Ten, Brad Binder (ottavo), il francese Johann Zarco (nono) e Franco Morbidelli (decimo).