Dopo essere caduto con altri partecipanti sarebbe stato travolto da almeno una moto; dinamica che non ha lasciato scampo ad un 16enne impegnato in una gara regionale di motocross a Rezzato, in provincia di Brescia. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni agli Spedali Civili del capoluogo. Vano purtroppo l'impegno dei sanitari che non hanno potuto strapparlo alla morte.