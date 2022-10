Moto GP d'Australia, Martin da record in pole davanti a Marquez e Bagnaia

Jorge Martin con la sua Ducati conquista la pole position del Gran Premio d'Australia, 18esima tappa del Motomondiale 2022, sul circuito di Phillip Island (4,448 km). Suo il miglior tempo: 1'27"767, nuovo record della pista.

Bagnaia parte terzo: "L'obiettivo della qualifica di oggi era la prima fila, perciò sono soddisfatto del risultato". Staccato di due sole lunghezze dal leader della MotoGP Fabio Quartararo, il pilota della Ducati proverà a sfruttare al massimo la migliore posizione in griglia rispetto al rivale. Quartararo, infatti, non è andato oltre il quinto tempo e per questo partirà dalla seconda fila.

"Durante la FP4 siamo riusciti a compiere un bel passo in avanti- ha detto ancora Bagnaia- all'inizio della sessione non avevo un grande feeling con la moto ma dalla seconda uscita siamo invece riusciti a migliorare alcuni aspetti che mi hanno permesso di essere veloce anche in Q2. Domani prevedo una gara di gruppo: bisognerà gestire bene le gomme, soprattutto all'inizio, e poi iniziare a spingere quando si presenterà l'occasione". Grande fiducia per la gara: "Un buon passo e credo di avere il potenziale per lottare per la vittoria".

Ecco la griglia di partenza di domani:

- 1ª Fila

1. Jorge Martin 1:27.767 Ducati

2. Marc Marquez 1:27.780 Honda

3. Francesco Bagnaia 1:27.953 Ducati

- 2ª Fila

4. Aleix Espargarò 1:27.957 Yamaha

5. Fabio Quartararo 1:29.973 Yamaha

6. Johann Zarco 1:28.007 Ducati

- 3ª Fila

7. Luca Marini 1:28.029 Ducati

8. Jack Miller 1:28.116 Ducati

9. Marco Bezzecchi 1:28.185 Ducati

- 4ª Fila

10. Alex Rins 1:28.541 Suzuki

11. Alex Marquez 1:28.733 Honda

12. Maverick Vinales 1:28.765 Aprilia

- 5ª Fila

13. Enea Bastianini 1:28.385 Ducati

14. Pol Espargarò 1:28.392 Honda

15. Joan Mir 1:28.492 Suzuki

- 6ª Fila

16. Brad Binder 1:28.652 KTM

17. Cal Crutchlow 1:28.677 Yamaha

18. Darryn Binder 1:28.760 Yamaha

- 7ª Fila

19. Remy Gardner 1:28.820 KTM

20. Fabio Di Giannantonio 1:28.830 Ducati

21. Raul Fernandez 1:28.966 KTM

- 8ª Fila

22. Remy Gardner 1:29.146 KTM

23. Tetsuta Nagashima 1:29.624 Honda

24. Miguel Oliveira 1:28.859 KTM*

*Penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza per aver ostacolato Enea Bastianini in Q1. Il pilota portoghese dovrà anche effettuare un long lap penalty in gara.