In Thailandia trionfa Oliveira davanti a Miller e Bagnaia. La pioggia fa slittare la partenza

E' Miguel Oliveira, Red Bull - KTM, a conquistare il gradino più alto del podio in Thailandia. Il portoghese trionfa a Buriram, su un circuito per larga parte dalla gara condizionato dal bagnato. Alle sue spalle Miller e Bagnaia che sorride anche perché per Quartararo è stata una gara da dimenticare. Per lui diciassettesimo posto, fuori dalla zona punti. L'italiano della Ducati si riporta dunque a soli due punti dal francese, leader del Mondiale. Giornata da cancellare per il pilota Yamaha, precipitato fin da subito nelle retrovie e rivelatosi incapace di trovare la quadra. A chiudere la top five, Zarco e Marquez.

Protagonista indiscussa della partenza, come anticipato, la pioggia. Prima un diluvio che ha imposto lo slittamento del semaforo verde, quindi le precipitazioni non uniformi sul circuito che hanno reso ancor più difficile il responso della Commissione sicurezza. Diversi i giri di ricognizione della Safety car. Lo stop delle piogge ha permesso, dopo alcuni test dei piloti, il via libera alla partenza dopo un'ora rispetto all'orario programmato, le 10 ora italiana. Ridotta la distanza di gara di un giro con 25 passaggi completati.