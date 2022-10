In Tailandia la prima pole in MotoGp per Marco Bezzecchi

Un super Marco Bezzecchi, in sella alla Ducati del Team Mooney VR46, si prende la pole position del Gran Premio di Thailandia, la prima della carriera in Moto Gp, piazzando un super 1.29.671 e strappandola ad uno scatenato Jorge Martin su Ducati Pramac. Completa la prima fila Francesco Bagnaia, che con la Ducati ufficiale non riesce ad andare oltre un terzo tempo.

In quarta posizione scatterà il leader del mondiale Fabio Quartararo, sesto Enea Bastianini e solo ottavo Marc Marquez. Qualifica negativa invece per l'Aprilia, con Aleix Espargaro eliminato nel Q1 e costretto a partire 13.

Colpisce che nelle prime 10 posizioni della griglia ci sono ben 7 Ducati: Team Mooney VR46, Ducati Ufficiale, Pramac e Team Gresini.

Entusiasta e incredulo a fine qualifica Bezzecchi: "Non avevo capito di aver fatto il miglior tempo perché con il sole non vedevo nulla sugli schermi. Ho fatto un gran giro, è bellissimo aver conquistato la mia prima pole. Sono contento per tutto il team, hanno fatto tutti un grande lavoro".