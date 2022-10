Tragedia Mottarone: il caposervizio Tadini non era adeguatamente formato

Gabriele Tadini, caposervizio della funivia del Mottarone, tra gli indagati per l'incidente in cui sono morte 14 persone, non avrebbe ricevuto adeguata formazione per ricoprire l'incarico. È la novità emersa oggi nel corso della seconda udienza dell'incidente probatorio disposto dal gip Annalisa Palomba: manca la documentazione in cui si attesta l'avvenuta formazione di Tadini, che doveva essere effettuata dal direttore di esercizio, all'epoca dei fatti Enrico Perocchio, anche lui indagato.

È ripreso stamane nell'aula Ravasio, al Tecnoparco di Verbania, l'incidente probatorio per l'acquisizione e la formazione delle prove, per far luce sulle cause dello schianto della funivia del Mottarone, in cui il 23 maggio dell'anno scorso hanno perso la vita 14persone.

I periti del collegio stanno affrontando la questione di come la carenza di controlli non ha portato a individuare il cavo corroso, che poi si è tranciato facendo precipitare la cabina numero 3. La carenza di controlli è già stata riscontrata dalla tenuta "incompleta" dei registri dell'impianto e, tra l'altro, dalla mancanza di ispezioni dell'Ustif (l'ultima risulta nel 2019). I periti del collegio delle cause, guidati da Antonio De Luca, ordinario di Tecnica delle costruzioni all'Università Federico II di Napoli, affronteranno inoltre il tema dei forchettoni, inseriti anche quel giorno con la conseguenza di disattivare il sistema frenante di sicurezza.