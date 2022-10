Mottarone, la Cassazione: "Disastro scaturito da volontaria e illecita omissione di cautele"

Una tragedia causata da una “volontaria, e illecita, omissione delle cautele prescritte”: è questa, per i giudici della Cassazione, la ragione principale da cui è scaturita la strage della funivia del Mottarone, la cabina precipitata nel vuoto a un soffio dall’arrivo in vetta, il 23 maggio 2021, provocando la morte di 14 persone. Lo sottolineano i supremi giudici nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso aprile, è stato annullato, con rinvio a una nuova sezione del Tribunale del riesame di Torino, il provvedimento che aveva disposto gli arresti domiciliari per Luigi Nerini ed Enrico Perocchio, due degli indagati.

(Ansa) Enrico Perocchio esce dal carcere dopo la scarcerazione decisa dalla Procura di Verbania

Perocchio chiese a Tadini di disattivare il sistema frenante d’emergenza I supremi giudici evidenziano come l'accusa si regga “sul postulato secondo cui l'ingegnere Perocchio, trovandosi in posizione sovraordinata nella scala gerarchica aziendale e avendo il potere, quale direttore di esercizio, di fornire al personale dipendente indicazioni sugli adempimenti da espletare per garantire la sicurezza dei lavoratori, avrebbe istigato, per ragioni di convenienza economica, Gabriele Tadini (dipendente delle Ferrovie del Mottarone srl, ndr) a disattivare il sistema frenante d'emergenza e a omettere la rimozione del ceppo nell'orario di apertura al pubblico della funivia”. Perocchio, quindi, perseguiva “una nitida strategia aziendale, nella cui cornice si iscrive anche l'omessa annotazione sui registri delle frequenti e reiterate défaillances nel funzionamento dell'impianto”, scrivono ancora i giudici di Cassazione. Per la Prima sezione penale della Suprema corte, inoltre, “è evidente […] che agli indagati si ascrive di avere dolosamente omesso la rimozione dei forchettoni”, vale a dire “di avere compiuto un'attività […] a cui Tadini, Nerini e, per quello che qui più direttamente rileva, Perocchio, erano tenuti, in dipendenza del ruolo svolto in ambito aziendale e della connessa assunzione di posizione di garanzia rispetto agli obblighi antinfortunistici”. I giudici cassazionisti, in pratica, spiegano che il reato (che sarebbe stato commesso, secondo l’accusa, dagli indagati) va definito come “proprio” (cioè, compiuto da chi riveste una specifica qualifica o si trova in una determinata posizione, ndr), dal momento che essi si trovavano nelle condizioni di poter prendere determinate decisioni relative alla sicurezza dell’impianto.

(Ansa) Gabriele Tadini, il caposervizio della funivia del Mottarone, esce dal carcere di Verbania per andare agli arresti domiciliari

Per Perocchio applicare il divieto di esercitare la professione C'è una “mole di convergenti emergenze istruttorie che attestano, per un verso, che Enrico Perocchio, pienamente consapevole al pari di Luigi Nerini, del problema manifestatosi e della necessità che, in assenza di un radicale intervento di manutenzione, l'impianto funzionasse con il freno di emergenza disinserito, ha espressamente avallato questo incauto modus operandi e, per l'altro, che i tragici fatti del 23 maggio 2021 hanno interessato una realtà aziendale che aveva già fatto i conti, in passato, con il conflitto tra le esigenze della sicurezza e quelle di natura economica”, scrivono ancora i supremi giudici. “Solida” è la motivazione con la quale il Tribunale del riesame di Torino, applicando gli arresti domiciliari all'ingegner Perocchio, ha dichiarato attuale il “pericolo di recidiva” e il “pericolo di reiterazione”. La Cassazione ordina al Riesame di valutare se, “in vista della tutela delle persistenti esigenze cautelari”, si possa applicare il solo divieto temporaneo ad esercitare la professione.

(Ansa/Local team) Luigi Nerini esce dal carcere dopo la decisione della procura di Verbania, 30 maggio 2021

Compressi i diritti di difesa dell’imputato Nerini Su Nerini (titolare della concessione della funivia), la Cassazione evidenzia invece come i diritti di difesa dell’imputato siano stati compressi, nel momento in cui gli è stato impedito di poter presentare una propria memoria difensiva. Il rifiuto del Tribunale del riesame di Torino di accoglierla ha determinato, oltre alla lesione dei suoi diritti di imputato, “la violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie”. Per questa ragione, strettamente “formale”, e che non entra nel merito delle esigenze cautelari, la Cassazione ha annullato l'ordinanza del Riesame che aveva disposto i domiciliari. A questo punto, lo stesso Tribunale del riesame – si legge ancora nel verdetto dei supremi giudici – pronuncerà un nuovo “giudizio”, che sarà “libero nell'esito ma emendato dalla ravvisata nullità”. In particolare, secondo la Cassazione, in questo “del tutto peculiare contesto”, l'indicazione da parte del Riesame “dell'inesigibilità di una operazione di selezione, ad opera dell'organo giudicante, del contenuto dell'atto difensivo, si è risolta in una scelta che ha finito con l'incidere, pregiudicandolo, sul diritto al contraddittorio, obiettivamente messo a repentaglio dal consistente e improvviso arricchimento del materiale addotto dalla pubblica accusa a sostegno delle proprie ragioni”, si legge ancora nelle motivazioni.

LaPresse Strage funivia Mottarone, le operazioni di rimozione con elicottero della cabina precipitata