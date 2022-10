Muore di fronte ai suoi alunni. La tragedia in una scuola elementare del veronese

Non c’è stato nulla da fare: Giovanna Fabrica, insegnante, è morta di fronte ai propri alunni durante l’orario di lezione.

La tragedia è avvenuta nella scuola elementare di Carlo Ederle di Villa Bartolomea, in provincia di Verona.

La maestra, 44 anni, colpita da un malore improvviso, è caduta forse già senza vita dinanzi ai bambini della sua classe. Poco prima di accasciarsi aveva salutato un collega che, vedendola perdere i sensi, ha cercato di praticarle il massaggio cardiaco mentre chiedeva aiuto ai bidelli e agli altri insegnanti.

Mentre il maestro Tommaso de Stefani proseguiva per oltre un quarto d'ora tutte le manovre salvavita, sono arrivati alle Ederle prima un'ambulanza del 118 e subito dopo l'elisoccorso di Verona Emergenza, atterrato nel campo da calcio a poca distanza dall'istituto. Dopo un'altra mezz'ora di manovre di rianimazione messe in atto dal personale medico e paramedico, è stato definitivamente chiaro che per la donna non c'era più speranze.

Giovanna Fabrica era originaria di Naro, in provincia di Agrigento. Si era trasferita nel veronese recentemente con il marito Angelo, anche lui docente. All’istituto di Ederle si trovava per il cosiddetto potenziamento oltre che per l'insegnamento di materie curricolari come scienze e geografia.