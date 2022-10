Musk ci ripensa: “Al diavolo…” Starlink resta gratis per l'Ucraina

Musk nei giorni scorsi aveva dichiarato che i costi erano troppo elevati per continuare il finanziamento. Oggi, il ripensamento in un post su Twitter.

Nei giorni scorsi Musk aveva chiesto al Pentagono di farsi carico delle spese per mantenere in funzione i satelliti di Starlink - che da febbraio hanno garantito la connessione Internet alle forze armate ucraine - sostenendo che il peso finanziario era diventato insostenibile.

Secondo il rapporto SpaceX, quest'anno la società avrebbe speso 80 milioni di dollari per donare i suoi servizi Starlink all'Ucraina, che potrebbero diventare 120 milioni di dollari entro fine anno e prevede un costo di circa 400 milioni di dollari nei successivi 12 mesi, per continuare a fornire l'anno prossimo questi servizi.

Per tutta risposta il vice segretario stampa del Pentagono, Sabrina Singh, ha dichiarato che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è "in comunicazione" con SpaceX per quanto riguarda i servizi satellitari Starlink per l'Ucraina, e ha aggiunto che gli Stati Uniti potrebbero collaborare con altre entità di comunicazioni satellitari (Satcom) oltre a SpaceX per fornire all'Ucraina servizi cruciali.

L’importanza di Starlink per l’Ucraina

Starlink è un servizio internet a banda larga che utilizza più di 2.200 satelliti a bassa orbita. Questo sistema ha permesso comunicazioni cruciali sul campo di battaglia per le forze militari ucraine fin dall'inizio della difesa della nazione contro l'invasione russa. SpaceX, secondo i dati forniti da Musk la scorsa settimana, avrebbe donato circa 25mila terminali di terra all'Ucraina.