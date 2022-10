Alle 21 Napoli - Rangers. Partenopei già qualificati. Obiettivo vittoria per conservare il primato

E' un Napoli relativamente tranquillo quello che stasera sfiderà gli scozzesi del Rangers. Un match tra squadre agli antipodi nel girone A: partenopei inarrestabili anche in Europa con 4 vittorie su 4, ovvero qualificazione agli ottavi già in tasca; scozzesi a bocca asciutta. Ma per mister Spalletti non bisogna rilassarsi, in palio infatti c'è il mantenimento del primo posto. “Vincere - ha dichiarato - potrebbe rivelarsi fondamentale perché ci permetterebbe di arrivare a giocare la partita col Liverpool con 15 punti, e ci consentirebbe di poter usare la differenza reti a nostro favore”. E sul turnover è netto: “Scelgo sempre i giocatori per vincere, non per il turnover”.



In mattinata seduta di rifinitura. La squadra ha svolto attivazione in palestra in avvio. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove è stato impegnato in esercitazioni su palle inattive. Anguissa ha svolto seduta in gruppo ed è tra i convocati. Sirigu ha fatto allenamento personalizzato in palestra e in campo.



Probabili formazioni



Napoli (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 55 Ostigard, 3 Kim, 6Mario Rui; 91 Ndombelè, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano,81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia. (16 Idasiak, 52 Boffelli, 59Zanoli, 5 Juan Jesus, 17 Olivera, 7 Elmas, 70 Gaetano, 31Zedadka, 23 Zerbin, 11 Lozano, 18 Simeone, 9 Osimhen). All.Spalletti

Rangers (4-2-3-1): 1 McGregor; 2 Tavernier, 38 King, 26Davies, 31 Barisic; 4 Lundstram, 10 Davis; 37 Arfield, 71Tillman, 14 Kent; 9 Colak. (33 McLaughlin, 3 Yilmaz, 44 Devine,8 Jack, 30 Sakala, 20 Morelos, 17 Matondo, 23 Wright, 19 Sands,25 Roofe). All.: van Bronckhorst