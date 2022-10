Lo aiutano a cambiare una gomma e poi lo derubano del borsello, anziano muore d'infarto a Napoli

Una storia di iniziale collaborazione che alla fine si è rivelata in tutta la sua tragica e inaccettabile crudeltà: due uomini, nel primo pomeriggio di oggi, a Napoli, hanno offerto il loro aiuto a un anziano di 82 anni, per dargli una mano a cambiare una gomma bucata. Ma, alla fine dell’operazione, lo hanno derubato del borsello. Un colpo troppo duro per l'uomo, Antonio Spinetti, che dopo poco è morto stroncato da un malore. I fatti si sono svolti non lontano dal Centro Direzionale del capoluogo campano. Immediati i soccorsi ma quando i medici del 118 hanno provato a rianimarlo non c'era già più niente da fare.

Sul posto è intervenuta la Polizia che ha messo insieme i pezzi di una storia tristissima e incomprensibile. L'anziano si trovava in auto, in via Taddeo da Sessa, nei paraggi del Centro Direzionale, quando ha forato una gomma. Due uomini, a bordo di un'altra auto, glielo hanno fatto notare e si sono offerti di aiutarlo. In evidente difficoltà, l'anziano ha accettato l’assistenza ma, dopo la sostituzione dello pneumatico, si è accorto di essere stato derubato del borsello. Il malcapitato, che nel frattempo si era rimesso alla guida dell'auto per andare dalla moglie con cui aveva un appuntamento, si è sentito male, accasciandosi all'interno della sua macchina. Quando i soccorsi sono arrivati l'uomo era già morto.