Napoli, migliaia di studenti in piazza per la pace

Piazza del Plebiscito a Napoli gremita di migliaia di studenti e cittadini per la manifestazione per il cessate il fuoco in Ucraina organizzata dalla Regione Campania.

“Saremo in 50 mila in questa piazza, è per questi ragazzi che dobbiamo arrivare al cessate il fuoco, che dobbiamo svegliare l’Italia e l’Europa dal sonno della ragione. Dobbiamo bloccare le armi, bloccare il bagno di sangue che è in atto. Mentre parliamo ci sono migliaia di giovani che muoiono in Ucraina, mutilati, deportati”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, pochi minuti prima dell’inizio della manifestazione per la pace. Per il governatore è fondamentale bloccare la guerra e poi insediare “con le Nazioni Unite una conferenza di pace e apriamo il dialogo. Fermate le armi e cessate il fuoco, poi si insedi la conferenza di pace e in quella sede si discuterà nel merito l’equilibrio da trovare per riportare la pace”. “L’Ucraina è stata armata dall’Occidente e giustamente la abbiamo messa in condizione di difendersi, ma oggi è necessario fermarsi un attimo, tutti devono fermarsi per consentire di insediare la conferenza di pace” conclude De Luca.

“Ci auguriamo che ne seguano altre in tutto il paese”, ha detto mons. Antonio Di Donna, presidente della conferenza episcopale della Campania. “Perché bisogna muoversi e fare qualcosa, non possiamo stare così impotenti a vedere che contiamo i morti e non facciamo niente”.

“Un movimento che nasce dal basso, fatto di associazioni, cittadini, movimenti, sindacati e forze politiche deve avere un unico punto d’arrivo: pace ad ogni costo, attraverso la costruzione di un tavolo promosso dall’Onu”, lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.