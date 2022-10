Soldi e prestazioni sessuali per gli appalti: 13 misure cautelari. Capitolati cuciti su misura

Gli appalti, venivano "siglati", scrivendo a più mani con ingegneri ed architetti locali, assieme al dipendente comunale infedele, il tutto dentro gli uffici del Comune, in orario di chiusura.

Denaro per agevolare il rapido rilascio di permessi per costruire, e prestazioni sessuali in cambio di un appalto di pulizia delle strade cittadine: i carabinieri di San Vitaliano hanno eseguito a Scisciano (Napoli) 13 misure cautelari. Agli arresti domiciliari l'attuale responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Scisciano, nonché il suo predecessore, oggi dipendente dell'Arpa Campania. I 9 indagati - tra cui un consigliere comunale - con divieto di dimora nella provincia di Napoli, mentre ad altri 2 è stato imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



Carabinieri Carabinieri San Vitaliano operazione all'alba

Le accuse, a vario titolo, di corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso in atto pubblico, tutto commessi nel piccolo comune tra il mese di settembre 2020 e il marzo 2021. L'indagine iniziata dopo un sopralluogo eseguito presso un cantiere edile del comune di Scisciano, per l'esecuzione di opere che il personale in servizio presso il competente Ufficio Tecnico, aveva autorizzato col rilascio di permesso di costruzione illegittimo: cambiata la destinazione d'uso (da agricolo a civile abitazione) di un immobile, di fatto, inesistente.

Accertata dagli investigatori (anche con registrazione del passaggio di denaro presso il comune, con telecamere nascoste), l'indebita percezione di denaro da parte di un funzionario comunale, perché "agevolasse il rapido rilascio di permessi di costruire e, in particolare, ne pilotasse l'intero iter burocratico".

Carabinieri Carabinieri San Vitaliano Il passaggio della mazzetta