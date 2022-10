Naufragio nel Sud della Sicilia, recuperati 3 corpi. Si cercano altri dispersi

Tre corpi sono stati recuperati in mare ad una quarantina di miglia a sud di Trapani.

A diffondere la notizia è la Guardia costiera che informa di aver avvistato ieri in mare un un mercantile, di aver tratto in salvo un migrante all'interno dell'area di responsabilità Sar (Search and Rescue) italiana e, nella stessa operazione, di aver recuperato anche un corpo privo di vita.

In seguito all'operazione di salvataggio sono scattate le ricerche di eventuali dispersi con motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza, aerei ed elicotteri ed un mercantile in transito nell'area. Altri due corpi sono stati recuperati dalle motovedette. Si continuano a cercare dispersi.