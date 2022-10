Nega un concerto ai russi, ucciso il direttore della Filarmonica di Kherson Yuriy Kerpatenko

Secondo il ministero della Cultura e della Politica dell'Informazione ucraino, l'esercito russo ha ucciso nella propria abitazione il direttore di orchestra del Kherson Music and Drama Theatre, Yuriy Kerpatenko, per aver rifiutato di esibirsi in un concerto organizzato dalle forze di occupazione. Lo ha reso noto il Ministero di Kiev con un post su Facebook, ripreso dai media del Paese.

"Il 14 ottobre si è appreso del brutale omicidio del direttore del Kherson Music and Drama Theatre. Dopo che Kerpatenko si è rifiutato di collaborare con gli occupanti, l'esercito russo lo ha ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua stessa casa", ha scritto il ministero.

“Nell'intenzione degli occupanti", prosegue il Ministero, "il concerto aveva lo scopo di dimostrare il cosiddetto ‘miglioramento della vita pacifica’ a Kherson”. “Tuttavia, il direttore d'orchestra si è categoricamente rifiutato di collaborare”.