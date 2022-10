Lega, la fronda dei nordisti pronta allo strappo con Salvini: "No a un uomo solo al comando"

Con l'obiettivo di "costruire rapidamente la squadra di governo più efficace possibile", e fatta da ministri politici, Matteo Salvini affronta oggi la prova interna del Consiglio federale. Il secondo - a distanza di 7 giorni e convocato stavolta a Roma, ufficialmente sul prossimo esecutivo - ma segnato inevitabilmente dall'allerta lanciata dalla fronda del nord, guidata da Umberto Bossi. “Salvini non sbagli (ancora) le sue mosse”, sembra l'avviso mandato al segretario leghista dal Comitato del nord, nato sull'onda della batosta elettorale.

Nella Lega "c'è un problema reale di rappresentanza democratica e di rappresentatività del territorio. Non è una banalità", afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, il segretario della Lega Lombarda e deputato uscente Paolo Grimoldi che chiede "subito un congresso della Lega in Lombardia" e "che si torni a discutere e confrontarsi per recuperare le ragioni per cui la Lega è stata fondata: difendere le ragioni del Nord. Se non ci ricordiamo da dove veniamo non c'è futuro".

Grimoldi spiega come è nato il suo coinvolgimento nel progetto di "Comitato del nord" lanciato dal fondatore della Lega Umberto Bossi: "Ha cominciato a chiamarmi a metà agosto - afferma Grimoldi. Ci siamo sentiti molte volte e abbiamo condiviso la preoccupazione per la deriva centralista che stava prendendo il partito. Poi Umberto mi ha chiamato a Gemonio e mi ha affidato il compito di gestire gli aspetti amministrativi".

Tra le contestazioni c'è dunque la gestione accentrata. "Non è possibile - afferma Grimoldi - che in un movimento autonomista tutte le decisioni vengano prese dal centro. Vorrei capire perché i veneti non possono scegliersi il segretario e lo stesso dicasi per gli altri". Un problema, dice, di cui hanno la responsabilità "i vertici della Lega". Volete cambiare segretario? "Dovete chiederlo a Molinari, a Romeo, ai governatori. Non so se anche loro sono davvero soddisfatti e se non hanno richieste di cambiamento, Di certo, se andiamo avanti così presto la Lega arriverà al 4 per cento". E riguardo Salvini, che sembra non intenzionato a cambiare idea, Grimoldi dice: "Salvini la cambierà. La Lega non è un uomo solo al comando".

La vecchia guardia del partito chiede attenzione per farsi valere a Palazzo Chigi soprattutto sulle battaglie considerate perse. In testa c'è appunto la riforma dell'autonomia e la priorità al nord, dalle imprese alle infrastrutture. Salvini, intanto, parla del governo: "Non vedo l'ora che entri in carica, abbiamo le idee chiare". Certo è il profilo politico che il leader vorrebbe dare alla squadra: ministri espressione dei partiti del centrodestra, e non (altri) tecnici prestati alla politica. Non solo per differenziarsi dall'esperienza del governo Draghi, ma anche per contare nel rapporto con Giorgia Meloni, azionista di maggioranza della coalizione e probabile premier.

In realtà per la leader di FdI, il ricorso a 'esperti' sarebbe quasi una necessità in alcuni ministeri chiave come l'Economia, viste le emergenze internazionali in corso e le storiche difficoltà dei conti nazionali. Da qui la 'rosa' di ministri - presumibilmente più corposa nei numeri di quanto si otterrà alla fine - che il segretario dovrebbe mettere sul tavolo.

A parte un suo ritorno al Viminale, su cui Salvini non ha perso le speranze, i desiderata comprendono il ministero dell'Agricoltura (in pole Gian Marco Centinaio), quello delle Infrastrutture (tra i papabili, Edoardo Rixi di nuovo 'disponibile' dopo le vicende giudiziare che l'hanno coinvolto), lo Sviluppo economico che potrebbe restare a Giancarlo Giorgetti, la Pubblica amministrazione (con Giulia Bongiorno se non fosse possibile il ruolo di Guardasigilli) e gli Affari regionali, trampolino per l'agognata autonomia (tra i papabili Erika Stefani o Lorenzo Fontana).