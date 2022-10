Nordcorea, Aiea "col fiato sospeso" per il rischio di un nuovo test nucleare

"Ulteriori test, ovviamente, significano che stanno perfezionando i preparativi e la costruzione del loro arsenale", ha detto ai giornalisti, "Quindi stiamo seguendo la situazione molto, molto da vicino. Speriamo che non succeda, ma purtroppo gli indizi vanno in un'altra direzione", ha detto Grossi.

C'è tensione per la possibilità che la Corea del Nord possa compia un test nucleare militare. A rivelarlo è il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica: "Tutti stanno trattenendo il respiro su questo, perché un altro test nucleare sarebbe l'ennesima conferma di un programma che sta andando avanti a tutto vapore, in un modo incredibilmente, incredibilmente preoccupante", ha detto Rafael Grossi dopo un incontro al Consiglio di sicurezza Onu sull'Ucraina.

Gli Stati Uniti avvertono almeno da aprile che Pyongyang si sta preparando a un test nucleare cinque anni dopo l'ultima prova di forza con un ordigno atomico. Il test verrebbe dopo che il Paese ha dimostrato una serie di capacità balistiche con missili a corto e lungo raggio. Secondo Grossi il test potrebbe non essere imminente. "Vediamo preparazione, ma non prossimi in termini di tempo", ha detto, ma secondo fonti di intelligence Usa e sudcoreane i tempi sarebbero molto più stretti: "Pensiamo che siano pronti per partire. Kim deve solo dare il via libera", ha detto a CBS News un alto funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

L'intelligence sudcoreana valuta che la Corea del Nord potrebbe condurre il test al culmine delle imminenti elezioni di medio termine negli Stati Uniti dell'8 novembre. Mercoledì il primo vice ministro degli Esteri della Corea del Sud, Cho Hyun-dong, ha affermato che la risposta degli Stati Uniti e degli alleati regionali a un settimo test nucleare di Pyongyang sarebbe "senza precedenti", ma non ha offerto alcun dettaglio.