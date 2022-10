Nuovo lancio di missili dalla Corea del Nord, questa volta a lungo raggio

Nuovo test missilistico della Corea del Nord: questa volta sono stati lanciati due missili da crociera a lungo raggio, sempre in direzione del mare. Al test, riporta la Korean Central News Agency statale, era presente il leader del Paese, Kim Jong Un, il quale ha espresso "grande soddisfazione". I missili hanno percorso 2.000 chilometri. Nel corso dell'ultimo mese la Corea del Nord ha eseguito più di 10 test missilistici sul Mar del Giappone.

Kim ha espresso "grande soddisfazione" per i test per il miglioramento dell'efficienza in combattimento dei missili da crociera, che secondo la Korean Central News Agency (Kcna) sono già stati "distribuiti alle unità dell'esercito popolare coreano per operazioni di armi nucleari tattiche". Kim ha affermato che le forze di combattimento nucleari del paese sono "pienamente preparate per la guerra vera e propria" e ha affermato che i test non sono altro l'ennesimo avvertimento per i nemici del paese. La Corea del Nord deve "continuare ad espandere la sfera operativa delle forze armate strategiche nucleari per determinare risolutamente qualsiasi crisi militare cruciale e crisi di guerra", riporta ancora l'agenzia di stampa statale. "Kim Jong Un - aggiunge - ha sottolineato che dovremmo concentrare tutti gli sforzi sullo sviluppo infinito e accelerato delle forze armate nazionali di combattimento nucleare". Il mese scorso il paese ha rivisto le leggi sul nucleare per consentire attacchi preventivi, con Kim che ha dichiarato la Corea del Nord una potenza nucleare "irreversibile", ponendo di fatto fine alla possibilità di negoziati sul suo arsenale. Da allora, Seul, Tokyo e Washington hanno intensificato le esercitazioni militari combinate, incluso il dispiegamento per due volte di una portaerei statunitense a propulsione nucleare nell'area due volte. In risposta Pyongyang, che vede tali esercitazioni come prove per l'invasione, "ha deciso di organizzare esercitazioni militari sotto la simulazione di una vera guerra".