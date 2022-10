Meloni cerca l'intesa con gli alleati, nuovo vertice del centrodestra

“Per domani avremo nomi condivisi” dice Lorenzo Cesa, segretario dell'Udc. Domani è il giorno in cui si votano i nuovi presidenti delle Camere. E da quanto trapela ancora ci sarebbero nodi da sciogliere, a partire dal Senato. Per FdI il nome in discussione è quello di Ignazio La Russa per Palazzo Madama. La Lega per la stessa poltrona da tempo controbatte proponendo Roberto Calderoli. "Stiamo lavorando per lui come presidente del Senato", ha detto ieri proprio Molinari. Ma dall'altra parte la lettura è che si tratti di "un gioco delle parti, ognuno tiene la sua posizione, ma poi l'accordo si trova, La Russa succede alla Casellati e Molinari a Fico". Il nodo dovrà essere sciolto a breve, magari proprio nel nuovo vertice tra Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, in giornata. "Ci vedremo più tardi, sono ottimista. Mi pare che le cose vadano bene, lavoriamo, lavoriamo. Saremo pronti" ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, arrivando negli uffici del suo Gruppo alla Camera.

Intanto, la linea è stata ribadita. "I governi sono politici quando hanno un mandato popolare, una guida politica, una maggioranza nata nelle urne e non nel palazzo, un programma e una visione chiari - sottolinea Meloni -. Proprio per realizzare quella visione e quel programma coinvolgeremo le persone più adatte: nessuno si illuda che cambieremo idee e obiettivi rispetto a quelli per i quali siamo stati votati. Il nostro sarà il governo più politico di sempre". L'ultima parola, lascia intendere, sarà la sua. Anche perché, come ricordato più volte, è lei a metterci la faccia.

L'obiettivo resta quello di mettere in piedi un esecutivo di alto livello, senza rinunciare alla possibilità di inserire tecnici d'area per determinate, strategiche, caselle (ieri l'incontro con il ministro dell'Economia Daniele Franco per fare un punto sulla situazione dei conti pubblici). "Noi siamo pronti. Semplicemente non possiamo andare a depositare la lista dei ministri perché non c'è un presidente del Consiglio dei ministri incaricato", osserva Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, ad Agorà su Raitre. "Noi non parliamo delle ipotesi dei ministri - ha detto Donzelli - fintanto che che non ci sarà l'incarico del presidente della Repubblica al presidente del Consiglio incaricato. In quel momento scoprirete che la lista dei ministri è pronta e che c'è serenità e compattezza nel centrodestra".

Le trattative con Lega e Forza Italia, però sono ancora in corso, sulla squadra dei ministri e sulla presidenza delle Camere. Ieri pomeriggio a Villa Grande, residenza romana del Cavaliere, il leader di FI ha ricevuto Matteo Salvini per un faccia a faccia durato circa 45 minuti. "La Lega non ha pretese né preclusioni - viene sottolineato al termine dell'incontro - lavora per un'intesa soddisfacente nel centrodestra e conferma di avere le idee chiare sulla propria squadra e sui dossier più urgenti. La coalizione dev'essere all'altezza delle emergenze del Paese e delle aspettative degli elettori". In nottata il leader leghista rilancia su Tik Tok: “In quale ministero andrò io? Non lo so, non ho ambizioni personali. Ho fatto il ministro dell’Interno per parecchi mesi, con buoni risultati a detta di tanti, e quindi sarei pronto a tornare domani a fare il ministro dell’Interno, però se la maggioranza di governo, se con Giorgia e Silvio decideremo di impegnarsi anche su altri fronti, per carità… Per me il destino personale viene dopo il gioco di squadra e l’interesse nazionale”. E sottolinea: “Il centrodestra vincerà come squadra, non come giocatori singoli. Si vince sempre di squadra”. Un messaggio conciliante, in vista del vertice e dell'ennesima trattativa.

Sul tavolo i desiderata della Lega restano quelli relativi a Infrastrutture, Agricoltura, Affari regionali (in chiave autonomia). Mentre sui rumors riguardanti l'attuale ministro del Mise, Giorgetti, spiegano che "sarebbe motivo di grande soddisfazione e orgoglio occuparsi con un ruolo rilevante anche di Economia e Finanze". Nei nomi di governo in quota Lega si parla poi di tre sottosegretari. Per quanto riguarda Forza Italia, Il Cavaliere, che torna al Senato dopo 9 anni di assenza (nel 2013 decadde dal mandato di parlamentare dopo la condanna in via definitiva per frode fiscale) avrebbe reclamato il ministero dello Sviluppo economico, indicando il nome di Antonio Tajani, coordinatore nazionale azzurro, finora dato per più che probabile agli Esteri. Berlusconi in particolare spinge per far avere a Licia Ronzulli un posto al tavolo del prossimo Consiglio dei ministri (Sanità, Istruzione, o Turismo). Nelle mire del leader di Fi resterebbe anche il ministero della Giustizia, una delle caselle sensibili 'attenzionate' dal Quirinale. Il tempo per trovare la quadra tuttavia comincia a scarseggiare. E in particolare sulle votazioni relative alle Camere la necessità è chiudere a breve sui nomi dei presidenti, per evitare il rischio di cominciare con una fumata nera.