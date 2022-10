NYT: "Berlusconi sarà in grado di moderare il governo più a destra dai tempi di Mussolini?"

Il probabile arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi "dipenderà dal sostegno del magnate dei media miliardario Silvio Berlusconi. E così anche la salute della democrazia italiana". Lo scrive il corrispondente del New York Times da Roma in un lungo articolo dedicato a Silvio Berlusconi.

"Durante l'ultima manifestazione elettorale prima della vittoria della coalizione, Berlusconi, sorriso congelato, era al centro del palco sostenuto, letteralmente, dai suoi partner di estrema destra Giorgia Meloni e Matteo Salvini", scrive il corrispondente dall'Italia del prestigioso quotidiano americano, Jason Horowitz, paragonando la scena al remake italiano del film “Weekend at Bernie's”, “Weekend con il morto”, una commedia del 1986 in cui due impiegati di una compagnia di assicurazioni trovano il loro capo morto nella casa di lui al mare ma fingono che sia ancora in vita per smascherare il killer.

"I tre ora costituiranno il governo italiano più a destra dai tempi di Mussolini, con Berlusconi, 86 anni e poco popolare, come suo fragile fulcro", scrive il New York Times. "La vera domanda è se l'anziano leader di centrodestra sarà in grado di mantenere la sua promessa di agire come forza moderatrice pro-europea sul prossimo governo italiano o se abbia perso il controllo della politica che lui stesso ha messo in moto e che ha reso l'Italia, culla del fascismo, ancora una volta un banco di prova per l'avanzata dell'estrema destra in Europa", sottolinea il corrispondente, che dice anche di aver chiesto un'intervista a Berlusconi ma che il leader di Forza Italia ha declinato.