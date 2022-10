Oath Keepers: Pronti a morire per impedire che Biden fosse presidente

Dolan ha raccontato in tribunale che, alla vigilia dell'assalto, era convinto che il 6 gennaio ci sarebbe stato uno scontro tra chi sosteneva l'allora presidente Donald Trump e chi Biden, disegnando uno scenario da guerra civile, per cui quel giorno "ha riempito la sua auto di armi ed è partito per Washington per impedire a Joe Biden di assumere la presidenza con qualsiasi mezzo necessario".

Nella sua testimonianza Dolan, un ex marine di 46 anni della Florida, ha detto che i membri del gruppo estremista "volevano mantenere al potere l'allora presidente Donald Trump intimidendo il Congresso". "Eravamo pronti a vincere o morire", ha dichiarato l'estremista. La testimonianza alla Corte distrettuale federale di Washington è la prima, in quasi tre settimane, in cui si afferma chiaramente che il piano era quello di bloccare il risultato elettorale.