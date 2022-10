Stop alle forniture: consegnato oggi zero gas russo in Italia attraverso il Tarvisio

La Russia ha chiuso completamente i rubinetti del gas all'Italia. L'interruzione delle forniture è ufficialmente dovuta ad un problema tecnico-amministrativo, ma vista la situazione internazionale è diffuso il sospetto che si tratti di una iniziativa di Mosca volta ad acuire la crisi di prezzi e di forniture energetiche che coinvolge il nostro Paese e l'Europa, dopo l'annuncio di nuove sanzioni e per i tentativi di mettere un tetto al prezzo del gas.

Gazprom ha sospeso completamente le consegne di gas per la giornata di sabato a Eni, adducendo "l'impossibilità di trasportare gas attraverso l'Austria", ha annunciato il colosso italiano degli idrocarburi in un comunicato. "Gazprom ci ha detto di non poter confermare la consegna dei volumi richiesti per oggi (sabato, ndr) adducendo l'impossibilità di trasportare il gas attraverso l'Austria", ha detto Eni. Questo sabato, "di conseguenza, i flussi di gas russo destinati all'Eni attraverso l'entry point di Tarvisio saranno nulli", ha aggiunto.

La maggior parte del gas russo consegnato all'Italia passa attraverso l'Ucraina, attraverso il gasdotto TAG (Trans Austria Gas Pipeline) che arriva a Tarvisio, nel nord del Paese, al confine con l'Austria. Secondo un portavoce di Eni citato dall'AGI, "Gazprom, stando alle sue comunicazioni, non sarebbe in grado di ottemperare agli obblighi necessari per ottenere il servizio di dispacciamento di gas in Austria dove dovrebbe consegnarlo". "Stiamo lavorando per verificare con Gazprom se è possibile riattivare i flussi verso l'Italia", ha detto. Nel corso della giornata, Gazprom ha rilasciato un comunicato in cui spiega che "il trasporto di gas russo (...) attraverso l'Austria è stato sospeso a causa del rifiuto dell'operatore austriaco di confermare le autorizzazioni al trasporto". Una decisione legata a "modifiche normative". "Gazprom sta lavorando per risolvere il problema con i suoi acquirenti italiani", ha poi affermato.

A Vienna, il regolatore del settore E-Control ha affermato che queste nuove regole, entrate in vigore il 1° ottobre, erano “conosciute da mesi da tutti gli attori del mercato”. Si aspetta che "tutti rispettino e prendano le misure necessarie per adempiere ai propri obblighi". I problemi riguardano i "dettagli contrattuali" nell'account che gestisce il transito in Italia, ha scritto E-Control su Twitter. Le esportazioni russe di gas verso l'Europa sono in costante calo dall'inizio delle sanzioni contro la Russia: sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina, Eni ha annunciato a inizio marzo che avrebbe venduto la sua partecipazione del 50% nel gasdotto Blue Stream, che controlla in egual modo con il gigante russo Gazprom.

In Italia l'offerta di gas russo rispetto a quella complessiva era ormai da qualche tempo inferiore al 10%. La sospensione delle forniture a Tarvisio, dove arriva il gasdotto Trans Austria Gas Pipeline (Tag), non cambia quindi la situazione in modo significativo e non si può dire arrivi senza preavvisi (vedi falle nel NordStream 1 e 2) , ma certo aumenta le preoccupazioni riguardo la nostra capacità di arrivare alla fine dell'inverno con sufficiente gas per le nostre aziende e per il residenziale. Lo stop rende comunque sempre più impellente l'implementazione del piano portato avanti da Eni di potenziamento e diversificazione delle forniture di gas per sostituire gli oltre 20 miliardi di metri cubi all'anno importati da Mosca fino allo scorso anno.