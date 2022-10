Oksana, l'oncologa dei bambini, uccisa dalle bombe russe dopo aver accompagnato il figlio all’asilo

Ieri stava andando al lavoro, dopo aver lasciato il suo bambino all'asilo, quando è stata uccisa dai raid russi sul centro della capitale . A darne notizia - riporta il quotidiano britannico “The Guardian” - è stato lo stesso ospedale che su Facebook ha descritto Leontieva come " una persona e un medico dedita e responsabile. Una vera professionista e un supporto per i suoi pazienti e colleghi ".

Anton Gerashchenko, consigliere presidenziale senior di Volodymyr Zelensky, ha sottolineato che ora il suo bambino, di cinque anni, è rimasto orfano perché, come anche ha ricordato su Twitter, Oksana aveva perso il marito sei mesi fa.

La dottoressa Leontieva è uno dei tanti nomi del tragico bilancio di quella che è passata alle cronache come la “vendetta di Putin” per l'attacco al ponte in Crimea. Una dottoressa dell'equipe dell'ospedale pediatrico di Kiev, l'anestetista Ekaterina TkachenkoI, sul proprio profilo Facebook scrive: "Un terrorista russo ha ucciso con un missile una persona meravigliosa, uno dei migliori medici e una madre amorevole. Ogni giorno, Oksana ha salvato bambini malati di cancro, ha dato felicità ai genitori e vita ai bambini... E oggi la sua vita è stata spezzata dai terroristi che ogni giorno distruggono il nostro Paese e uccidono i civili". Tanti anche i messaggi e gli appelli per sostenere il figlio della dottoressa, il piccolo Grish, a cui è rimasto solo il nonno materno.