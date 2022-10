Il cancelliere tedesco Olaf Scholz: "Difesa comune europea entro il 2025"

"Serve uno sforzo di difesa comune europea. Questo significa rafforzare la sicurezza e la sovranità dell'Europa". A indicare questa direzione è il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a Berlino, al congresso dei socialisti europei, dove è intervenuto anche il segretario del Partito democratico Enrico Letta. Ha aggiunto Scholz: “Serve una migliore interazione in Europa: acquisti congiunti sulle difesa, una squadra di intervento veloce entro il 2025 e un quartiere generale con una struttura di comando”.

Rispetto specificamente all'invasione russa dell'Ucraina, ha sottolineato che "Putin vuole tracciare nuovi confini con la forza e la violenza, cosa che in Europa non avremmo mai voluto vedere. E quindi anche un attacco all'ordine di sicurezza europeo. Ci opponiamo con tutte le forze a che questo accada. Questa era la promessa alla fondazione dell'Ue. Spetta a noi sviluppare e preservare questa promessa di pace. È quello che la maggior parte dei cittadini si aspetta sia a ovest che a est del continente

In merito al caro energia, ha indicato la necessità di "rafforzare la coesione sociale. Serve un patto europeo per l'energia a prezzi pagabili. Così come chiede anche la nostra risoluzione che abbiamo adottato ieri. È importante" che gli extra profitti possano essere usati "per alleviare le difficoltà di cittadini e imprese".

Il nuovo segretario Loefven: “No al trumpismo in Europa”

Ieri l'assise socialista ha eletto presidente l'ex primo ministro del Regno di Svezia, Stefan Loefven, che nel suo intervento di oggi ha fatto riferimento anche alle elezioni italiane, oltre a quelle vinte dalla destra proprio in Svezia: "Partiti che hanno le proprie radici nel passato neofascista e nazista hanno raggiunto il potere, il mio messaggio è difendere democrazia e dignità umana. Il trumpismo non potrà mettere piede in Europa, difenderemo lo stato di diritto e la democrazia e ci dovranno essere conseguenze per stati membri che violano questi valori europei". Ha poi a sua volta rimarcato che “abbiamo bisogno di continuare a sostenere l'Ucraina, perché non c'è alternativa. Se sul diritto internazionale prevale l'illegalità, possiamo chiederci: cosa succederà dopo e a chi saranno rivolti i cannoni la prossima volta?” Ha poi proposto "un patto europeo per l'energia, per portare il costo dell'energia a prezzi favorevoli. Bisogna abbassare le bollette alle famiglie e alle imprese, in questo modo disarmeremo Putin della sua arma energetica. Per tutto questo serve una leadership socialdemocratica".

L'alto rappresentante Josep Borrell: “Il supporto all'Ucraina è per la nostra sicurezza”

"Questa guerra non può finire perché ci stanchiamo di sostenere l'Ucraina, questa non può essere la ragione, dobbiamo spiegare alle nostre opinioni pubbliche che il nostro supporto non è una questione di generosità ma è per il nostro interesse e la nostra sicurezza. Si tratta di un necessario lavoro di pedagogia politica. Il nostro sostegno all'Ucraina è stato determinante, continueremo a sostenere l'Ucraina militarmente e lo faremo per tutto il tempo che sarà necessario". Questo l'invito dell'Alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borell.

Il tema dell'invasione russa dell'Ucraina è stato al centro anche di diversi altri interventi: il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha messo in guardia: “Non commettiamo errori sull'agenda di Putin. Non vuole solo una vittoria sull' Ucraina ma anche una vittoria sulla democrazia. L'esercito russo vuole entrare nel nostro mondo e questo non deve succedere”. Il primo ministro del Regno di Spagna Pedro Sanchez ha rivolto un “messaggio alla popolazione russa: non abbiamo niente contro di voi ma siamo contro Putin ed il suo modo autocratico di gestire il paese”.

Commissaria agli interni Johansson: “Ci saranno sempre migrazioni, vanno sapute gestire”

"La migrazione è cosa una normale e non si fermerà mai, è sempre esistita ed esisterà per sempre. Dobbiamo saperla gestire insieme", ha detto la commissaria agli interni Ylva Johansson: “Durante le crisi migratorie di alcuni anni fa la migrazione era un tema tossico, un tema di laceranti divisioni tra stati Ue, ma ora è diventato un tema comune che si può affrontare insieme. Ma per far questo bisogna che i paesi facciano dei compromessi”.