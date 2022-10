Olanda: il governo indaga su presunte "stazioni di polizia" cinesi contro i dissidenti

Il governo olandese sta indagando sulla presunta apertura illegale, da parte della Cina, di due "stazioni" di polizia nei Paesi Bassi. Centri che verrebbero usati anche per controllare ed esercitare pressioni sui dissidenti all'estero.

"Il Ministero degli Affari Esteri sta ora indagando sulle attività dei cosiddetti centri di polizia. Quando avremo maggiore chiarezza in merito, verranno intraprese azioni appropriate", ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri olandese Maxime Hovenkamp.

La notizia è stata riportata dal Guardian che cita un'inchiesta di "RTL Nieuws" e "Follow the Money" secondo la quale le cosiddette "stazioni di servizio all'estero" - situate ad Amsterdam e Rotterdam - svolgerebbero formalmente funzioni amministrative, aiutando i cittadini cinesi a evadere pratiche relative a patenti o stato civile.

Ma non solo: secondo i due media, che citano cittadini cinesi critici del regime di Pechino, i centri, la cui esistenza non è stata notificata alle autorità olandesi, verrebbero anche usati per seguire le tracce, contattare e minacciare i dissidenti.

Olanda e Cina sono firmatarie della Convenzione di Vienna che regola le missioni diplomatiche. Qualunque attività di raccolta informazioni di intelligence deve avvenire previa autorizzazione, mentre le questioni amministrative vanno gestite a livello consolare.

Il caso - ricorda il quotidiano britannico - era stato sollevato in origine da un gruppo spagnolo per i diritti civili, Safeguard Defenders, che in un rapporto diffuso a settembre sosteneva che gli uffici di pubblica sicurezza di Fuzhou e Qingtian avevano complessivamente aperto 54 "centri di servizio all'estero" in 25 città situate in 21 paesi. La maggior parte si troverebbe in Europa, tra cui nove in Spagna, quattro in Italia, tre in Francia, due in Olanda e due nel Regno Unito, sosteneva.

Stando all'emittente RTL Nieuws, molti siti cinesi attribuiscono alle "stazioni" anche il compito di reprimere le attività criminali legate alle comunità cinesi all'estero.

Ma il loro obiettivo resterebbe in parte quello di "persuadere" i dissidenti a rientrare in Cina. Uno di questi, Wang Jingyu, critico delle autorità cinesi sui social media in Cina e accolto con asilo politico in Olanda, ha raccontato di essere stato contattato dalla "stazione" di Rotterdam non appena arrivato. "Mi hanno chiesto di tornare in Cina per risolvere i miei problemi. Mi hanno anche detto di pensare ai miei genitori".

Poi, ha raccontato di aver ricevuto messaggi minatori, telefonici e scritti. Tra questi una minaccia di morte accompagnata dall'immagine di una pistola.

In una risposta fatta pervenire per email, l'ambasciata cinese in Olanda ha detto di non essere al corrente dell'esistenza delle "stazioni".