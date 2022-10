Omicidio Lisa Gabriele. Riaperto il caso chiuso nel 2008. Accusato un ex poliziotto di 50 anni

Era stato archiviato come delitto contro ignoti nel 2009, ma nel 2018 vengono riaperte le indagini per l'omicidio di Lisa Gabriele avvenuto nel 2005. A far riaprire le indagini un esposto anonimo arrivato alla procura di Cosenza con particolari noti solo agli inquirenti.

Il cold case ha un indagato

In seguito a nuovi accertamenti, interrogatori e alla riesumazione della salma, i carabinieri hanno ora notificato l'ordinanza di custodia cautelare a carico di Maurizio Abate, un poliziotto di 50 anni, all'epoca in forza alla sottosezione della stradale di Cosenza, arrestato stamattina con l'accusa di omicidio doloso premeditato. La vittima, da quanto è emerso dalle indagini, è una donna, Lisa Gabriele, trovata senza vita l'8 ottobre del 2005. II poliziotto avrebbe rubato la pistola ad un collega. E per questo il motivo fu congedato nel 2019 dalla Polizia di Stato. L'ex agente, secondo quanto si è appreso, nega ogni addebito.

Il movente

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Maurizio Abate aveva una relazione extraconiugale con la vittima, una storia connotata da episodi di violenze e brutalità - confermate anche da un collaboratore di giustizia - caratterizzate anche da serate a base di sesso, droga e perversioni. Alla base del delitto, la volontà dell'indagato di interrompere la relazione dopo la nascita di un figlio avuto dalla convivente. Davanti alla resistenza di Lisa Gabriele, il poliziotto sarebbe passato alle vie di fatto, con episodi ancora da chiarire quali danneggiamenti all'auto della donna, ai cavi elettrici della casa e persino la morte sospetta della sua cagnolina avvenuta pochi giorni prima del ritrovamento del corpo. L'uomo è anche indagato per condotte continuative di spaccio e cessione di sostanza stupefacente al figlio.

Nuove accuse per Maurizio Abbate

L'uomo è anche accusato di avere tentato di fare credere che la giovane si fosse suicidata. Secondo quanto è emerso dalle indagini, Abate avrebbe scritto un biglietto, lasciato accanto al corpo senza vita di Lisa Gabriele trovato in un bosco di Montalto Uffugo e risultato poi falso, sulla base di una perizia calligrafica, in cui la giovane esprimeva il proposito di suicidarsi, dicendo addio a familiari e amici. Vicino al cadavere, inoltre, furono trovate alcune confezioni di psicofarmaci e bottiglie di whisky.

Il suicidio simulato

L'autopsia effettuata sul corpo della ragazza dopo la presentazione dell'esposto alla Procura della Repubblica di Cosenza accertò che, in realtà, Lisa Gabriele non aveva bevuto alcool e non aveva assunto psicofarmaci. L'esame smentì, inoltre, che la giovane si fosse suicidata, ma che, in realtà, era stata soffocata, presumibilmente, con un cuscino. L'omicidio sarebbe stato commesso nell'appartamento in cui la giovane s'incontrava con l'ex poliziotto. Il cadavere della ragazza fu poi rimosso dal luogo in cui fu commesso l'assassinio e portato, per sviare le indagini, nel bosco in cui fu poi ritrovato, con accanto le bottiglie di whisky e le confezioni di psicofarmaci lasciate volutamente dall'assassino sul posto per fare credere che la giovane si fosse suicidata.