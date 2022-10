L'Oms in allerta: 66 bambini morti in Gambia, sotto accusa uno sciroppo per la tosse indiano

Quattro sciroppi per la tosse avrebbero provocato la morte di 66 bambini in Gambia: l’Organizzazione mondiale della sanità, attraverso il suo direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, lancia l’allarme per alcuni medicinali contro il raffreddore, di produzione indiana e potenzialmente contaminati, che sarebbero all’origine di lesioni renali acute, causa dei decessi sospetti registrati. L’azienda produttrice è Maiden Pharmaceuticals Limited.

"L'Oms sta conducendo ulteriori indagini con la società e le autorità regolatorie in India” ha annunciato in un briefing con la stampa Ghebreyesus, colpito dalla “perdita di queste giovani vite”. Il direttore generale dell’Oms ha anche avvertito che “sebbene i prodotti contaminati siano stati finora rilevati solo in Gambia, potrebbero essere stati distribuiti in altri Paesi. L'Oms raccomanda quindi a tutti i Paesi di rilevare e rimuovere questi prodotti dalla circolazione per prevenire ulteriori danni ai pazienti”.

Il ritorno del colera

Nella stessa conferenza stampa, l'Organizzazione mondiale della sanità ha sottolineato come il 2022 abbia segnato il ritorno del colera, la cui letalità è cresciuta in modo grave. “Nell'ultimo anno abbiamo assistito a un preoccupante aumento di focolai in tutto il mondo, dopo anni di calo dei casi. Solo nei primi nove mesi” del 2022 “sono 27 i Paesi che hanno segnalato focolai”.

I dati di cui disponiamo, che sono limitati, mostrano che il tasso medio di letalità”, il Case fatality rate, “finora quest'anno è quasi tre volte il tasso degli ultimi cinque”. Fra i Paesi che registrano le situazioni più gravi c'è la Siria, dove “sono stati segnalati oltre diecimila casi sospetti di colera solo nelle ultime sei settimane. Ad Haiti - continua Ghebreyesus - dopo oltre tre anni senza colera, questa settimana sono stati ufficialmente segnalati due casi, e sono 20 i casi sospetti e sette morti indagati in altre aree. È probabile che il numero effettivo di casi sia significativamente più alto”.

Una malattia, quella del colera, provocata da “povertà e conflitti”, fa notare il direttore generale dell'Oms. Ma ora “c'è anche un sovraccarico legato al cambiamento climatico. Eventi estremi come inondazioni, cicloni e siccità riducono ulteriormente l'accesso all'acqua pulita e creano l'ambiente ideale per la diffusione del colera”. Per esempio il Pakistan, colpito da violente inondazioni, ora fa i conti con focolai di malaria, colera e Dengue.

"Il colera può uccidere in poche ore ma può essere prevenuto e anche curato facilmente con la reidratazione orale o antibiotici per i casi più gravi. La realtà è che molte persone non hanno accesso a questi semplici interventi. Nel 2013 l'Oms e i suoi partner hanno creato una scorta internazionale di vaccini contro il colera, l'anno scorso sono stati spediti 27 milioni di dosi. Ma con un numero crescente di focolai, l'offerta non riesce a tenere il passo con la domanda”.