Ong, continuano i soccorsi in mare. Il Viminale: "Si può vietare lo sbarco"

Dopo l'ultima operazione di aiuto è arrivato così a 380 il numero dei naufraghi a bordo delle navi umanitarie Ocean Viking e Humanity1. Alcuni di loro erano in mare da oltre 30 ore: “Hanno chiari segni di disidratazione, ustioni da carburante e acqua salata. Sono esausti", hanno fatto sapere da Sos Mediterranee. "Chi fugge dalla Libia ha bisogno di assistenza immediata perché ha alle spalle, nella peggiore delle ipotesi, indicibili torture, nella migliore un viaggio in mare in balia delle onde durato molte ore. Hanno il diritto di sbarcare nel porto sicuro più vicino".

Ennesimo soccorso nel Mediterraneo, a 36 miglia al largo di Lampedusa, per l'Ocean Viking che ha tratto questa notte in salvo 56 migranti. Tra loro 27 minorenni, tutti non accompagnati.

Ma il diritto di cui parla l’Ong si scontra con il nuovo passo del Viminale che nei giorni scorsi ha annunciato un giro di vite proprio sulle navi da soccorso: “Ho voluto battere un colpo per riaffermare un principio: la responsabilità degli Stati di bandiera di una nave". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un’intervista rilasciata a la Stampa in merito al blocco navale. Ieri, l’emanazione della direttiva sulla condotta della Ocean Viking, battente bandiera tedesca, e della Humanity 1, bandiera norvegese. Una condotta ritenuta non "in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale".

Intanto, a bordo della Ocean Viking di Sos Mediterranee e l'Humanity1, sono centinaia i migranti soccorsi in acque internazionali che attendono di poter sbarcare.

Il governo, tramite la Farnesina, ha già coinvolto le ambasciate di Germania e Norvegia. Gli sbarchi "non dipendono solo dalle Ong - ha detto Piantedosi - Però è anche vero, pur se negano, che queste navi umanitarie sono un fattore di attrazione per i migranti, il cosiddetto pull factor”.

Il ministro dell’Interno non accetta "il principio che uno Stato non controlli i flussi di chi entra. Io credo molto nei corridoi umanitari di Sant' Egidio. Frenare le partenze significa anche limitare le morti in mare, che mi ripugnano e che vedo ormai quasi non fanno più notizia".

Da prefetto di Roma, "ho visto a Roma gente che era sbarcata 2, 3-4 anni fa, ha fatto richiesta di asilo, e adesso sta gettata in strada senza speranza. Chi parla di integrazione, di ruolo dei Comuni e dello Stato, non sa di che parla. Come? Chi? Con quali soldi?".

Nella discussione "Si tende a contrapporre gli aspetti umanitari con il governo dei flussi e il rispetto delle regole – ha concluso il ministro - in realtà, le due cose si fondono”.