Onu: liberato il cittadino iraniano-americano Baquer Namaz insieme al figlio

Un cittadino iraniano-americano di 85 anni, Baquer Namazi, ex responsabile dell'Unicef, è stato rilasciato "per cercare trattamenti medici all'estero" dopo essere stato detenuto in Iran per oltre sei anni. Insieme a lui è stato liberato anche il figlio, Siamak Namazi. Lo ha annunciato Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

Namazi era stato incarcerato nel febbraio del 2016 quando si era recato in Iran per far liberare suo figlio, un uomo d'affari iraniano-americano arrestato l'anno prima. Entrambi erano stati condannati a dieci anni di prigione per spionaggio. L'anziano era stato esentato dallo scontare la pena nel 2020 ma non poteva lasciare l'Iran nonostante i suoi problemi di salute. Guterres si è detto "riconoscente che in seguito agli appelli (suoi, ndr) al presidente della Repubblica islamica, il nostro ex collega Baquer Namazi è stato autorizzato a lasciare l'Iran per ricevere un trattamento medico all'estero".

"Il Segretario generale è inoltre lieto di apprendere che il figlio di Baquer Namazi, Siamak Namazi, è stato rilasciato dalla detenzione. Continueremo a impegnarci con le autorità iraniane su una serie di questioni importanti, tra cui la situazione regionale, lo sviluppo sostenibile e la promozione e protezione dei diritti umani", si legge ancora nella nota diffusa.

Gli Stati Uniti avevano spinto per il rilascio di entrambi e di altri due americani nell'ambito degli sforzi per rilanciare l'accordo nucleare del 2015 tra l'Iran e le potenze occidentali.