Operazione della Dda di Potenza, perquisita la sede della Regione Basilicata

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, non ha subito la perquisizione dell'abitazione nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità della Dda di Potenza, ma ha solo consegnato agli investigatori il telefono cellulare. Lo si è appreso da fonti della giunta. In precedenza, si era diffusa la notizia di una perquisizione a casa di Bardi, la perquisizione riguarda invece l'ufficio del governatore, dove gli investigatori si trovano in questo momento. Bardi non sarebbe interessato da alcuna misura cautelare.

Altre perquisizioni sono in corso da parte di Carabinieri e Polizia nell'ospedale San Carlo, il più importante della Basilicata.

Oltre cento gli indagati

Sono oltre cento gli indagati. Secondo quanto si è finora appreso, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata stamani al capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Basilicata, Francesco Piro, arrestato a Lagonegro (Potenza). Proprio la costruzione del nuovo ospedale di Lagonegro, nell'area sud della regione, sarebbe al centro dell'inchiesta che vede coinvolti diversi uomini politici e amministratori lucani. Tra questi l'attuale assessore regionale all'agricoltura, Francesco Cupparo (Forza Italia), nei cui confronti è stato disposto un divieto dimora a Potenza e l'ex assessore lucano alla sanità, Rocco Leone (attualmente consigliere regionale di Fratelli d'Italia) a cui è stato notificato l'obbligo di dimora a Policoro (Matera). Tra le persone coinvolte anche il direttore generale dell'ospedale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera.