Ordine dei Medici: “Fieri che il nuovo ministro della Salute sia un collega”

"Lo sforzo che noi medici abbiamo fatto in questo periodo di pandemia -continua Anelli - è stato notevolissimo. E oggi chiediamo al Governo, e quindi al nuovo ministro, un impegno straordinario: l'impegno di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale . Le nostre - continua - sono preoccupazioni che si poggiano sui dati: il 5% dei medici è oramai stabilmente all'estero , una parte importante lavora sempre di più nelle strutture private , soprattutto quelli con altissime competenze. E poi la carenza del personale , per gli errori fatti nel passato, sta mettendo sempre più in difficoltà il sistema".

"Non nascondiamo le preoccupazioni - aggiunge - che questo sistema, se non si interviene immediatamente, possa non rispondere più alle reali necessità che i pazienti pongono ogni giorno. Per poterlo fare, non servono soltanto i soldi del Pnrr: serve un investimento diretto sui medici. Chiediamo che siano rivisti i programmi, sia ridotta la forbice tra gli stipendi dei medici e quelli dei colleghi europei. Chiediamo che i medici abbiano maggiore capacità di incidere sulle decisioni che si prendono. Chiediamo che ci sia un intervento su tutte le professioni sanitarie: non è possibile che i medici debbano, ancora oggi, specie sul territorio, lavorare da soli. Abbiamo bisogno di poter lavorare tutti insieme, perché le competenze sono attribuite a ben 30 professioni sanitarie e queste devono essere in qualche maniera rese disponibili a tutti i cittadini".