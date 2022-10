Orsetto Paddington: l'omaggio a Elisabetta II diventa un regalo di beneficenza

Si erano salutati con uno sketch, l'orsetto Paddington e la regina Elisabetta, in occasione dell'avvio dei festeggiamenti dello scorso 4 giugno. Ai lati di un lungo tavolo, avevano sorseggiato un tè in perfetto stile inglese.

Ed è stato quindi forse non a caso proprio Paddington il peluche più lasciato davanti alle residenze reali di Londra e Windsor dopo la morte della sovrana.

Oltre mille orsetti verranno così donati all'associazione di beneficenza per bambini Barnardo's, di cui Elisabetta II è stata patrona fino al2016, quando le è succeduta la nuora Camilla, allora duchessa di Cornovaglia.

L'annuncio è stato dato direttamente da Buckingham Palace in una nota assieme alla foto ufficiale della regina consorte circondata dai doni dei sudditi.

L'immagine, fanno sapere da Palazzo, è stata scattata giovedì, in occasione del 64° anniversario della pubblicazione del primo libro dell'orso Paddington, vero e proprio must della letteratura inglese per i più piccini.

"Promettiamo di prenderci cura di questi orsi che sarannomolto amati e porteranno gioia ai bambini che aiutiamo", ha detto Lynn Perry, responsabile dell'associazione Barnardo's.