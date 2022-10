Ostia, clan Spada: in corso lo sgombero degli alloggi popolari occupati dalla famiglia

E' in corso dalle 6 di questa mattina lo sgombero ad Ostia di due appartamenti Ater, occupati abusivamente da alcuni membri della famiglia Spada.

L'intervento, deciso nell'ambito di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, viene eseguito dalla polizia e dalla polizia municipale di Roma Capitale.

Gli alloggi sono occupati da Cristina Spada - sorella di Roberto Spada, noto alle cronache per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi, e scarcerato recentemente - e da Giovanna Spada, madre di Ottavio Spada, 33enne con precedenti.